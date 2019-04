50 protsendi reegliga võtad lõdvalt alla

50 protsendi reegel on tuletatud Vahemere toitumisest, et säästa igapäevaselt süües kaloreid, kuid samal ajal keha korralikult toitainetega varustades.

Mis reegel see on?

50 protsendi reegli kohaselt tuleks igal söögikorral taldrik poolenisti köögiviljadega täita. See tähendab, et 50 protsenti toidukogusest koosneb valkudest, süsivesikutest ja tervislikest rasvadest ning teise poole moodustavad köögiviljad. Mida rohkem eri sorte, seda parem.

Aga see pole veel kõik! Köögiviljadega saad sa pidevalt toitaineid, nii et sa tugevdad iga söögikorraga oma keha. Pikas plaanis on see kehale väga tervistava mõjuga.