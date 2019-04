Ilona Leib: naergem terviseks!

«Emme, kui sul need sõbrad külas on, siis te naerate kogu aeg,» oli mu sõbranna tütar pärast meie järjekordset ühist õhtut öelnud. Kui kolleegidega jõulude eel restoranis käisime, ütles mu abikaasa pärast nii imestavalt kui ka tunnustavalt, et me naersime üheskoos nii palju.