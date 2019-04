10 abielupaari paljastavad, kui tihti nad seksivad

10 abielupaari räägivad Cosmopolitanile, kui tihti nemad seksivad.

1. «Mu abikaasa ja mina pingutame selle nimel, et seksida vähemalt kolm kuni viis korda nädalas, tavaliselt pigem viis. Me oleme olnud abielus kaheksa aastat ja koos kümme aastat ning meil on kaks last.» - Ariella, 32

2. «Ma olen oma kaasaga abielus olnud 11 kuud ja me seksime jätkuvalt peaaegu iga päev. Ainus aeg, mil me seda ei tee, on minu päevade ajal, sest ma tunnen ennast halvasti ja mitte kuigi seksikana ega seksitujus olevana. Muul juhul, kui kui kumbki meist pole kas haige või erakordselt väsinud, seksime nädala sees vähemalt kord päevas ja nädalavahetustel kaks korda päevas. Meil ei ole lapsi ja ma usun, et see mängib suurt rolli, miks me saame nii tihti intiimsuhetes olla.» - Jannelle, 26

3. «See varieerub metsikult. Mõnikord nullist korrast nädalas kuni ühe korrani, mõnikord neli kuni viis korda nädalas. Me oleme abielus olnud natukene alla aasta, aga koos viis aastat.» - Mary, 25

4. «Mina olen 34, mu abikaasa on 35 ja me oleme abielus olnud peaaegu kuus aastat. Meil on kaks last ja me mõlemad töötame täiskoormusega, mul on oma ettevõtte ning töötan ka nädalavahetustel ja me teeme kõvasti tööd selle nimel, et saaksime seksida vähemalt kaks korda nädalas. Me ei leia, et tihe seksimine on tervisliku abielu seisukohast oluline, aga usume, et kui seksida vähem kui seda teeme, on see märk, et midagi muud on suhtes valesti.» - Sarah, 34

5. «Mu abikaasa on 34 ja mina olen 30. Me oleme abielus olnud viis aastat ja koos olnud 11 aastat. Tavaliselt seksime umbes kolm korda nädalas. Olen praegu kolmandat kuud rase ja ütlen, et viimastel nädalatel pole me nii tihedalt vahekorras olnud, sest mu energiatase on väga kõikuv.» - Lauren, 30

6. «Ma olen 36 ja mu naine on 39. Meil on üks laps ja teine sünnib juulis. Kuigi vahel on raske leida aega, siis seksime sellegipoolest kaks kuni kolm korda nädalas. Ma ei ole kindel, kas seda on palju või vähe, aga see on rahuldav.» - Brandon, 36

7. «Mu abikaasa ja mina oleme mõlemad 35. Kui me kaheksa aastat tagasi esimest korda kohtusime, seksisime sõna otseses mõttes korra päevas. Aastaid hiljem, kui meil on kaks last ja koer ning minu töökoht asub sellises kohas, et pean suurema osa nädalast oma ema juures peatuma ning mu abikaasa töögraafik on kaootiline, oleme õnnelikud kui seksime kord kahe nädala jooksul, kui mitte kord kuus.» - Allyson, 35

8. «Me seksime umbes kord nädalas. Meil on tavaliselt päevad, mis meie jaoks paremini sobivad ja üritame nendest kinni pidada.» - Julie, 28

9. «Me oleme olnud abielus viis aastat ja seksime võib-olla kaks või kolm korda kuus. Ma olen 30 ja mu abikaasa on 35. Ma soovin, et me seksiksime rohkem, aga on raske sellest rääkida, ilma, et tunneksin, et survestan teda.» - Morgan, 30