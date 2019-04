Rene, kes on Chloe: «Meis kõigis on terake dragi!»

Drag tähendab riietumist eelkõige vastassugupooleks meelelahutusliku või seksuaalse eesmärgi nimel, samuti annab see võimaluse luua endale uus identiteet. Kuigi termin on seotud eelkõige geikogukonnaga ning teadliku hüperfeminiinse või -maskuliinse riietumise ja käitumisega, siis kostüümipidudel teemaga kaasa minnes võime enesele teadmatagi drag olla. Seejuures pole tegemist uue nähtusega ühiskonnas, seda on harrastatud läbi aegade, nii võib mütoloogiast lugeda ümberriietunud jumalate kohta.

Ajaloos on mehed riietunud naiseks, et sõjast pääseda, ning naised meheks, et sõtta minna. Rääkimata tõsiasjast, et eri teatrivormides, kus naised ei olnud lavale lubatud, etendasid nende rolle samuti mehed. Seejuures võivad drag queen’id ja drag king’id olla isegi rohkem stereotüüpsed rollide esindajad kui cis-mehed või -naised.

Kümme aastat tagasi, kui ekraanile jõudis maailmakuulsa teleshow’ «RuPaul Drag Race» esimene osa, otsustasid tantsutrupi Twisted liikmed Rene Köster ja Helina Reinjärv, et korraldavad samuti gei- ja drag’i-sõbaliku ürituse. Von Krahlis toimunud Twisted Drag Race’ist ning EKKMis korraldatud Šnapsist kasvas välja energiast, hedonismist ja armastusest pulbitsev peosari BÄM!, mis toimub iga kuu juba neli aastat. Kuigi eelkõige queer-kogukonnale orienteeritud, olid esimesed neli-viis korda peoruumid Lekkeris küllaltki tühjad ning külastajad pigem heteroseksuaalid. Nüüdseks on pidu kolinud Sveta baari, osalejate arv mitmekordistunud ning ka seltskond kirevamaks muutunud.

«Paljudele BÄM! meeldib, aga ruumi on veel pöörasemaks minna. Kas ei viitsita või julgeta erineda, aga ümberkehastumist esineb vähem, kui võiks,» tõdeb Rene. Viitsimine on hea tähelepanek, sest ümberkehastumiseks valmistumine võib võtta kuni kaks tundi.