Harjumus, mis rikub su une

Õhtul väsinult koju jõudes on köök ilmselt viimane asi, millele mõelda soovid. Tundub hea idee säästa end ja energiat ning tellida toit koju. Valmistoidus sisaldub palju küllastunud rasvu, mis pärsib taastava une efektiivsust. See tähendab, et eriti rasvase õhtusöögi puhul tunned end jõuetult ning raskelt. Samuti häirivad mõnusat und vürtsid, mis tekitavad sageli kõrvetisi.