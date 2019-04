Need 10 asja näitavad, et sina oled ta suur armastus

Sõbrapäeval lilli tuua või öelda, et ma armastan sind, teab ja oskab igaüks, kuid mida igaüks ei tea, on see, mida tehakse siis, kui ollakse valmis tõeliseid «ohvreid» tooma. See juhtub nimelt siis, kui jälgitakse oma sisetunnet pikemalt järele mõtlemata. Seega, kui su kallim teeb neid asju, on see parim tõend, et ta armastab sind.

1. Sõbrad on sinust tagapool

Kas sinu nimel võib ta teinekord loobuda isegi õhtust sõpradega, kui sa seda palud? See juba tähendab midagi! Siiski pea meeles, et sa seda boonust kurjasti ei kasutaks ega kiilu tema ja ta sõprade vahele ei lööks. See ei tee pikas plaanis teie suhtele jälle midagi head.

2. Ta küsib sult nõu

Tal on probleem ja küsib sinult esimesena nõu või arvamust? Ilmselgelt ta imetleb ja austab su tarkust.

3. Ta annab järele, olemata vihane

Suhtes ei saa alati mõlemad end läbi suruda ja mõnikord on ka kompromissid võimatud. See tähendab, et kord peab üks, siis teine järele andma. Terves ja tasakaalustatud suhtes, mille aluseks on tõeline armastus, selline asi toimib, ja su partner teab, et järgmine kord saab jälle tema oma võidu.

4. Ta räägib sulle oma saladusi

Informatsioon on võim ja kui keegi kellelegi kõik endast ära räägib, siis see tähendab, et see inimene usaldab teist sajaprotsendiliselt. Kui sa tead tema tähtsamaid saladusi, siis on see hea märk!

5. Ta võitleb sinu eest

Oma suurest armastusest mees niisama lihtsalt lahti ei lase — ka siis mitte, kui ta selle nimelt peab tööd tegema. Kui ta ka on käkki keeranud ja teie suhtega seejuures riskinud, ning hiljemalt pärast seda taibanud, et võib sind kaotada, saab talle selgeks, kui eriline, ainulaadne ja tähtis oled talle sina, tema tõeline armastus. Kes kogu hingest võitleb, saab vähemalt uue võimaluse ...

6. Ta andestab sulle

Kas läksid oma armukadedusega väheke ülekäte? Või vihastasid ta muud moodi välja? Ära muretse, kui ta sind armastab, siis annab ta sulle su vead andeks — lõpuks teevad need ju sinust selle inimese, keda ta imetleb nii väga.

7. Ta räägib oma intiimseimatest tunnetest

Sa tead ta hirme, unistusi ja ka seda, mis teda ülimalt ebakindlaks teeb? Sel juhul oled sa päris kindlasti tema kõige tähtsam isik.

8. Ta plaanib sinuga oma tulevikku

Kui ta olulistes küsimustes arvestab sinuga ja sellest ka räägib ning teeb selgeks, et ta seisab elu lõpuni su kõrval, siis võid kindel olla, et ta mõtleb ka nii.

9. Ta tunneb su vastu huvi

Ta kuulab sind tähelepanelikult, kui sa talle näiteks oma päevast räägid, on arusaaja ka siis, kui sul kehvasti läheb. Samuti tunneb ta huvi nende asjade vastu, mis sind huvitavad. Et see ei olegi midagi erilist? Siiski-siiski! See näitab selgelt, et sa oled talle (peale iseenda) ta elu keskpunkt.

10. Ta seisab ka rasketel aegadel su kõrval

See on kõigist kõige selgem tõend: ta jääb su juurde ka siis, kui sul on ebamugav! Kui sa ei oleks talle tähtis, siis tõmbaks ta uttu niipea kui asi vähegi jamaks läheb, aga kui sa oled ta tõeline armastus, siis läheb ta sinuga ka läbi kõige kitsamate torude — ja see ühendab teid pärast veelgi rohkem.