Miks naised valivad uudse kehahoolduse gessoteraapia?

Pinguldav ja figuuri modelleeriv kehahooldus gessoteraapia on täiesti uudne hooldus kipsmaskiga. Gessoteraapia on eriline tehnika, mis voolib kliendi figuuri. Kosmeetilise kipsmaski kasutamise tulemusena on võimalik vähendada sentimeetreid kiiresti ja tõhusalt, vähendada tselluliiti ja nahakudede lõtvust kõikides probleemsetes piirkondades nagu kõht, käsivarred, rinnad ja reied. Klient ise valib, millisele piirkonnale ta hooldust soovib. Hoolduse käigus toimub naha koorimine, massaaž, kreemitamine. Tehakse kipsmask, kus kliendi poolt valitud hooldatav piirkond mässitakse kilesse ja kaetakse tihedalt riidega ning lastakse maskil mõjuda. Maski ajal tehakse kliendile lõõgastavat kaela- ja peamassaazi.