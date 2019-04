Spikker meestele: mida naised tahavad ja kuidas neist aru saada?

Esimene ja kõige olulisem on mõista, et kõik naised on erinevad. Neil on erinevad iseloomud, eesmärgid, ootused, vajadused, stiil ja erinevad eelistused. Küll aga ootavad naised meestelt suures plaanis samu asju, neile tuleb lihtsalt erinevalt läheneda. Sinu ülesanne on aru saada, milline lähenemine sinu naisele kõige paremini sobib ja ta õnnelikuks muudab.

Teiseks on oluline mõista, et naised ei ole mehed ja ei saa nendeks kunagi. Kui meestele on sageli lapsest saadik õpetatud, et nad peavad olema mehelikud ja mitte liigselt oma emotsioone (ja pisaraid) välja näitama, siis naistele õpetatakse pigem vastupidist.

Mida siis naised tegelikult tahavad?

1. Naised tahavad tunda sidet

Naiste jaoks on oluline teievaheline side, mille juures mängivad olulist rolli suhtlus, žestid, tähelepanu pööramine väikestele detailide ja emotsioonidest rääkimine. Kindlasti oled kuulnud väljendit, et mehed armastavad silmadega, aga naised kõrvadega.

2. Naised tahavad tunda, et nende eest hoolitsetakse

Naistele küll meeldib tunda, et nende eest hoolitsetakse, aga see ei tähenda, nagu peaksid sina kogu töö ära tegema. Kui arvad, et naise kõikide soovide täitmine on parim lahendus, sest siis ei saa ju midagi valesti minna, oled eksiteel. Ükski naine ei taha meest, kes täidab kõiki käske ja kellel endal üldse arvamust pole. Naistele meeldib, kui mehed oskavad neid üllatada. Kallista teda ootamatult või tee talle otsaette musi. Naised armastavad tähelepanu.

3. Naised tahavad austust

Kõikidest teistest asjadest kõige rohkem tahavad naised, et neid austataks. Naistele meeldib, kui mehed oskavad oma austust üles näidata nii sõnade kui tegude kaudu. Kui sulle tundub lillede viimine üleliigse žestina, siis naise jaoks tähendavad sellised väikesed asjad hoopis rohkem.

4. Naised tahavad olla armastatud

Hinges tahavad kõik naised olla tingimusteta armastatud. Nad tahavad olla sinu esimene prioriteet ja nad tahavad, et sa mõistaksid nende olemust. See võib küll kõlada võimatult, aga oluline on lihtsalt detailidele tähelepanu pöörata.