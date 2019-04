Kuidas toetada partnerit töökaotuse puhul?

Töö kaotusel võib olla hulganisti põhjuseid. Need toovad endaga kaasa palju emotsioone, kirjutab EliteDaily. Kuula, mida su kaaslane räägib, kuidas ta end tunneb. Meenuta, et emotsioonidest võib ta tunda nii viha, pettumust, kergendust, šokki. Las tema ütleb sulle, kuidas ta end tunneb.

Kui te jagate majapidamiskulusid, tunned ilmselt soovi ärgitada teda pidevalt tööd otsima. Kuigi usud, et julgustus teeb head, võib lisasurve mõjuda hoopis muserdavamalt. Ei ole tavatu, et esimese nädala-kaks ei tee töö kaotanud inimene midagi. Ta analüüsib juhtunut, leinab ehk kaotust ning alles siis hakkab panustama uue koha leidmisesse.

Kui oled proaktiivne inimene, tekib suur soov juhtida teda läbi selle keerulise aja. Lase hoopis temal seda teha. Ära hakka pakkuma lahendusi. Küsi, millega saad talle abiks olla. Kui ta tahab, et ta rahule jätaksid - jäta ta rahule. Kui ta tahab rääkiga, lase tal rääkida. Kuigi usud, et tead, mis talle parim on, lase tal endal seda sulle öelda.