Ära naera! Uuring: naer ei tee naise karjäärile head

Sa oled vaimukas ja heatujuline ning sul on alati vastus valmis? Sel juhul pole üldse hea, kui sa oled naine. Muidugi võiks ju arvata, et sinu vaimukus näitab erakordset loovust, hea tuju hoiab kogu meeskonnavaimu üleval ja löögivalmidus astub ka firma kaitseks välja. See on aga täielik möödapanek.

Mida siis teha? Me võime mõelda, et esiteks see uuring eksib, teiseks et ameeriklased mõtlevadki teistmoodi ning kolmandaks, et kas me tõesti tahame juhtpositsioonidele vissis näoga kibestunud naisi? Kui ei, siis laske meil eeskuju näidata ja kõige selle peale naerda, kirjutab väljaanne Barbara.