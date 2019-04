Kas teadsid? Staarid, kellel on juuraharidus

Vogue toob välja neli kuulsat inimest, kes on õppinud hoopis õigusteadust.

1. Gemma Chan

Gemma Chan FOTO: Birdie Thompson / ADM / Capital Pictures / BT / Scanpix

Filmi «Aasia hullult rikkad» staar Gemma Chan õppis õigusteadust Worcesteri kolledžis Oxfordis ja sai hiljem lepingu Londoni õigusbürooga Slaughter and May. Selle asemel, et õigusvaldkonnas tööle hakata, suundus Chan Londonis hoopis draamat õppima, kus ta jäi silma ka filmiprodutsent Damian Jonesile. Staar ise on sõnanud, et kui õigus on väga analüütiline, siis näitlemine on instinktiivne ja emotsioonipõhine. «Juuraharidus tuleb aga kasuks tekstide päheõppimisel ja oma lepingu lugemisel,» naljatles ta.

2. Gerard Butler

Gerard Butler FOTO: Tony Michaels / ROT / Capital Pictures / TM / Scanpix

Šoti päritolu näitleja Gerard Butler on University of Glasgow School of Law õigusteaduse haridusega. Pärast kooli tegutses mees Edinburghis advokaadi praktikandina, kuid peatselt suundus Londonisse, et näitlejakarjääri edendada.

3. Andrea Bocelli

Andrea Bocelli FOTO: Marco Provvisionato / IPA / S / SIPA / Scanpix

Maailmakuulus ooperilaulja Andrea Bocelli õppis õigusteadust Pisa Ülikoolis ja töötas enne muusika juurde suundumist ka aasta advokaadina. Muusikuks unistas kuulus tenor saada juba lapsepõlvest peale. «Ilmselt on see paljude mu klientide jaoks parim, et ma suunda muutsin,» on Bocelli naljatanud. Küll aga tunnistas laulja, et juuraõpingud talle meeldisid ja ta oli hea õpilane.

4. Rebel Wilson

Rebel Wilson FOTO: JAMES ROSS / EPA / Scanpix