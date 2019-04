Ei mingit rõõmusõnumit! Hertsoginna Meghan rikub lapse sünniga taas olulist kuninglikku traditsiooni

Palee avaldas hiljuti prints Harry ja peagi emaks saava Meghani teate, milles tänasid inimesi toetuse eest ning avaldasid ebahariliku otsuse. «Tema Kuninglikud Kõrgeausused on teinud isikliku otsuse jätta beebi saabumisega seonduv info privaatseks,» seisis täna avaldatud teavituses. Kirjas seisis, et printsil ja hertsoginnal on rõõm jagada lapsest uudiseid avalikkusega siis, kui nad on jõudnud seda esmalt perekeskis tähistada.