6 näiliselt positiivset asja, mis su tegelikult õnnetuks muudavad

The Everygirl toob välja kuus näiliselt positiivset asja, mis tegelikult su õnnetunnet saboteerida võivad.

1. Sotsiaalmeedias kõigi oma sõprade jälgimine

Jah, sotsiaalmeedia vahendusel on tore ennast sõprade eludega kursis hoida, kuid liigne aja veetmine telefonis võib sind hoopis õnnetuks muuta. Me kõik postitame pilte oma parimatest hetkedest, mis tähendab, et päriselu võib loodud pildist hoopis erinev olla, aga me ei mõtle sellele. Ära tunne ennast süüdi, kui vaigistad ära Instagrami kontod, mis sulle rõõmu ei tee, isegi, kui tegemist on sõprade kontodega.

2. Oma eesmärkides kinni olemine

Eesmärkide ja plaanide olemasolu on suurepärane asi, eriti, kui need tekitavad sinus elevust ja tõukavad tegutsema. Ettevaatlik tuleb aga olla siis, kui oled nii eesmärgipärane, et ihkad üha uusi ja uusi saavutusi. Sinu mõttemuster väidab kindlalt, et õnnelik saad olla vaid siis, kui täidad ka järgmise eesmärgi. Tegelikult ei saa õnne tegude järgi mõõta, õnn on oskus nautida hetke ja väikeseid asju - pole oluline, kui kaugel sa oma eesmärkide saavutamisega parasjagu oled.

3. Liigne aja ja raha kulutamine enese eest hoolitsemisele

Enese eest hoolitsemine hõlmab endas palju rohkemat kui lihtsalt uute ilutoodete soetamist ja jõusaali kuumaksu tasumist. Kui sulle meeldib uusi ilutrende ja -tooteid katsetada, siis tee seda. Kui aga tunned, et uued trendid tekitavad sinus stressi, ära mine nendega kaasa. Loe hoopis raamatut, tegele oma koeraga, veeda aega sõpradega või kokka endale midagi head - ka need tegevused tähendavad enda eest hoolitsemist.

4. Hooletu suhtumine rahasse

Üks peamisi õnnetu enesetunde põhjuseid on ebamäärane majanduslik olukord. Kui armastad liigselt kulutada või sul on kaelas võlad, tunned ennast suurema tõenäosusega ebakindlalt. Tee oma finantside nimel tööd - maksa arved ära õigeaegselt, asu säästma ja oled vastutustundlik. Pea meeles, et kogemustele kulutatud raha muudab meid õnnelikumaks kui asjadele kulutatud summad.

5. Liigne mugavustsoonis olemine

Mitte keegi meist ei taha vabatahtlikult endale põhjustada ärevust, stressi ega ebamugavustunnet. Võib-olla oled jätnud peole minemata, sest arvasid, et ei tunne seal kedagi? Võib-olla oled loobunud kohtingust, sest tundsid liiga suurt ärevust?

On normaalne, et väldid teadlikult mingeid situatsioone, mis võivad neid ebamugavaid tundmusi põhjustada, aga kõige vältimine tekitab lõpuks ainult suuremat stressi. Seisa oma ärevusele vastu ja astu mugavustsoonist välja. Pärast tunned ennast hästi ja saad enda üle uhke olla.

6. Liiga palju vaba aega