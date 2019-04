Mõnus nädalavahetus ukse ees: 8 üritust, kuhu minna

Gurmaanid on oodatud Võrumaale, kus pühapäeval lõpeb Uma Meki kohvikute ja restoranide nädal . Kolmekäigulist menüüd pakuvad eri söögikohad vaid 17 euro eest ning maitsta saab tõelisi hõrgutisi, alates Taevaskoja küüliku koivast kuni glasuuritud põdrasambla ja mustsõstraveinis hautatud pirnini. Kinos Sõprus toimub aga toidufilmide festival , kus pakutakse sissevaadet nii kulinaargeeniuste tegemistesse kui toidumaailma pahupoolde. Mereannitööstuse tagamaad, Michelini tärnide hind – festivali külastaja teab oma edaspidistes valikutes palju rohkem, alates mereannitööstusest ja lõpetades Michelini tärnide tagamaadega.

Sporti saab sel nädalal teha rajal Pagari mõisast Mäetaguse mõisani: kahe mõisa jooksu distantsid jäävad alla 10 kilomeetri ning rada saab läbida ka ratta või kõnnikeppidega. Hea võimalus tutvuda Alutaguse kandiga. Eesti-Läti jooks ühendab Valga ja Valka linnu, orienteerumishuvilisi ootab Võrumaal Kõrve külas rahvusvaheline orienteerumisvõistlus Peko Kevad. Veesportlased ja matkajad kiirlaskuvad Türilt Torile mööda Pärnu jõge. Kevadine jõgi võib olla nii kiire et Türi-Tori aerutamismaratonil on veesõidukitega läbitud 7 tunniga ligi 80 km. Tubaste hüpete huvilised on oodatud Viljandi Pärimusmuusika Aita kord kuus toimuvase tantsude õpituppa, kus seekord saab nautida külapeo kaasakiskuvat meeleolu Rootsi ansambli Lekarerätten pilli järgi tantsides.