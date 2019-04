5 asja, mida peaksid kindlasti esimesel kohtingul tegema

1. Riietu nii, et tunned ennast hästi

Kindlasti tead seda tunnet, et sa ei leia oma kapist midagi sobivat, mida esimeseks kohtinguks selga panna ja kõik lõppeb sellega, et oled närvis ja riided vedelevad põrandal maas. Probleem võib olla selles, et proovid riietuda oma kaaslase mitte iseenda jaoks. Oluline on, et kannaksid riideid, milles tunned ennast hästi ja mugavalt. Enesekindlus on võti. Su kaaslane ei tea, kui mitu hooaega vana su kleit on, või kui palju kordi oled seda kandnud ja lõpuks pole see ka oluline. Küll aga märkab su kaaslane, kas tunned ennast enesekindlana ja hästi.

2. Ole aus

Ausus on parim valik mitte ainult iseenda jaoks, vaid ka kaaslase suhtes. Kui tunned väga, et tahad midagi öelda ja mitte mänge mängida, siis ära mängi. Küll aga ei tasu kaaslasele näkku öelda, et ta sulle ei meeldi, kui peaksid tundma, et teie vahel pole keemiat. Sellisel juhul ei tasu ka vale muljet jätta ja kohtingut asjatult kiita. Lihtne «aitäh» on viisakas ja piisav.

3. Ära unusta kombeid

Kõigile inimestele meeldivad kombed ja ilmselt ka su kaaslasele. Küll aga võime mõnikord ärevuses unustada väikesed ja lihtsad asjad, nagu «aitäh» ja «palun» ütlemise. See võib tunduda pisike vääratus, aga tihti peitub saatan just detailides.

4. Ole sina ise

Pole midagi tähtsamat, kui olla see, kes sa oled. Esimene kohting on just see hetk, mil ei tohiks endast sihilikult vale muljet jätta, sest see võib sulle hiljem kätte maksta. Lisaks sa ju tahad, et kaaslane ka sinu vastu aus oleks.

5. Unusta telefon