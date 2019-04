Miks sa ei peaks oma nutitelefoni terve öö laadima?

Enamik paneb ööseks oma nutitelefonile juhtme taha, et see saaks rahulikult laadida, sel ajal kui ise seda nagunii ei kasuta. Akule pole see aga sugugi nii kasulik, kirjutab Maennersache. Kui nutitelefon on täislaadinud ja kõlgub ikka veel juhtme otsas, siis on see aku tarbetu ja liigne koormamine. Pikapeale tähendab see ka aku viletsamat vastupidavust ja jõudlust. Muidugi võib telefoni ka laadimise ajal kasutada, aga ilmselgelt kestab siis laadimine kauem ja aku saab rohkem vatti.

Tahad juba välja hakata minema, kui märkad, et aku on üsna tühi? Mõtled, et pole probleemi, saab ju veel paar minutit enne minekut laadida, kuid nii lihtne see siiski pole. Liitiumioonakudele, mida kasutatakse tänapäeva nutitelefonides, sobib kõige paremini, kui neid laetakse siis, kui nende laetuse näit on umbes 30 kuni 70 protsendi vahel. See tähendab, et kui näit on alla 30 protsendi, ei peaks seda vaid paar minutit laadima. Näit peaks vähemalt 70 protsendini jõudma.