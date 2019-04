Eksperdid nõustavad: kui vara peaks jõudma töövestlusele?

Personaliettevõtte tegevjuht Amy Polefrone soovitab saabuda tööintervjuule 10-15 minutit varem. «See näitab, et oled valmis ning hakkamist täis.»

Palgaläbirääkimiste ekspert Josh Doody usub samuti, et 15 minutit varasem saabumine on eduka kohtumise eelduseks. Doody selgitab, et asukoha või kohale jõudmisega seotud probleemide korral annab 15 minutit varasem saabumisaeg mänguruumi.