Nende lihtsate trikkidega elab su basiilik igavesti

Koos tomatitega, pastatoitudes või pestos — basiilik pole mitte ainult silmailuks, vaid annab maitsele ka eriliselt hõrgu nüansi. Probleem on aga selles, et poest ostetud basiilik ei pea just kuigi kaua köögiaknal vastu. Kuidas teda õigesti hooldada ja maksimumi sellest võtta?