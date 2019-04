5 taimset antibiootikumi

Nii vaimustavad kui antibiootikumid ka on, ei puudu neil ka oma varjukülg. Eelkõige on häda selles, et neid kirjutatakse liiga kergekäeliselt ka kergemate haiguste puhul välja, mille puhul nad tegelikkuses aga ei toimi ja võivad isegi kahjulikult tervisele mõjuda, kirjutab Wunderweib. Lõppeks hävitavad ju antibiootikumid ka olulisi piimhappebaktereid soolestikus, mille tagajärjel võivad veel aastaidki hiljem esineda seentõved, krooniline väsimus või allergiad.