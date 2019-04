Põhjus, miks legendaarne Vogue'i peatoimetaja Anna Wintour alati päikeseprille kannab

Anna Wintouri nägemine ilma ikooniliste päikeseprillideta on üsna erakordne juhus. Võib üsna kindel olla, et moeshowdele ja teistele moeüritustele naine ilma legendaarsete aksessuaarideta ei lähe.

Tuleb välja, et tegemist pole kuigi glamuurse põhjusega. Hiljutises intervjuus CNN'ile tõdes naine, et päikeseprillid on äärmiselt kasulikud, et varjata inimeste eest oma mõtteid. Lisaks aitavad nad muidugi ka väsimuse märke peita. «Nad on mulle abiks, kui ma olen pisut väsinud või unine. Võib-olla on nad ka saanud osaks sellest, kes ma olen. Aga täna vajan ma neid tõeliselt,» tunnistas Wintour ajakirjanikule, kandes terve intervjuu vältel loomulikult päikeseprille.