Viis omadust, mis on iseloomulikud emotsionaalselt intelligentsetele naistele

Her way kirjutab, et on olemas omadused, mis on iseloomulikud ainult emotsionaalselt intelligentsetele inimestele ja siin on välja toodud neist viis:

1. Sa ei suru oma emotsioone alla

Emotsionaalselt intelligentse inimese üks kõige olulisemaid omadusi on kontakt oma tunnetega. Erinevalt teistest inimestest, ei suru sa negatiivseid emotsioone alla, püüdes teeselda, nagu neid ei olekski, samal aja lootes, et need kaovad iseenesest.

Sa ei jookse ära asjade eest, mis sulle ei meeldi ja kohe kindlasti ei valeta sa endale oma tunnete kohta. Selle asemel oled sa hoopis piisvaalt tugev, et oma hirmudega silmitsi seista ja oma deemonitega võidelda, ükskõik, kui hirmsad nad siis ka poleks. Sa tead väga hästi, et oma emotsioonide alla surumine ei vii sind edasi, nii et püüad seda vältida.

2. Sul on empaatiavõime

Kui sa oled emotsionaalselt intelligentne naine, on sul ka tugev empaatiavõime. See tähendab, et lisaks enda emotsioonidele, suudad hästi aimata, kuidas teised inimesed ennast tunnevad. Kohati tundub, nagu näeksid sa inimestest läbi ja saaksid nende emotsioonidest aru veel enne, kui nad ise mõistavad.

Samuti pöörduvad inimesed nõu küsimiseks tihti sinu poole, sest neile tundub, et sa mõistad.

3. Sul on oskus andestada

Emotsionaalsest intelligentsusest annab märku inimese võime andestada ja lahti lasta. Sul on oskus inimestele andeks anda selle eest, kuidas nad sind kohtlesid ja mis kõige olulisem - sul on oskus andeks anda iseendale. Sa tead hästi, et viha pidamine ei lase sul edasi liikuda ja ei muuda minevikku ning osad asjad on lihtsalt sinu kontrolli alt väljas.

4. Sa oled iseteadlik

Emotsionaalselt intelligentsed inimesed veedavad palju aega iseennast tundma õppides ja sina teed sama. Sa tead, et enda arendamiseks on esmalt vaja iseendast aru saada ja iseenda vastu aus olla, isegi, kui tahaksid tegelikult karmi tõe eest peitu pugeda. Tänu tublile eneseanalüüsile, oled tundma õppinud enda häid ja halbu külgi, oma vigu ja väärtusi. Samuti on see aidanud sul iseennast aktsepteerida sellisena, nagu oled, koos plusside ja miinustega.

5. Sa oled ülemõtleja ja ülimalt emotsionaalne armastaja

Emotsionaalselt intelligentsed inimesed kipuvad iga oma sammu liigselt analüüsima. Nad mõtlevad alati enne tegutsemist, sest nad tahavad valmis olla kõikvõimalikeks tagajärgedeks. Veelgi enam, nad ei mõtle üle mitte ainult enda tegemiste käigus, vaid analüüsivad sama pingsalt ka kõigi teiste käitumist.