Trotsi külma ja valmistu suveks: ilma teevad just need bikiinid

Saage tuttavaks: sel suvel tasub endale soetada kollased päevitusriided. Trend, mis sai alguse New Yorgi moenädalalt, on sujuvalt vallutanud poeletid.

Uue trendi juures on kõige parem see, et igaüks võib valida endale meelepärase kollase varjundi, alates sinepikollasest kuni sidrunikollase toonini. Kui sa ei ole kindel, milline kollane sinu nahatooniga kõige paremini kokku sobib, tea, et sügavamad toonid nagu safrani-, sinepi- ja võikollane säravad hästi soojemal ja tumedamal nahal. Kui sinu nahatoon on pigem külma varjundiga ja heledam, tasub eelistada erksamaid ja kergemaid kollaseid, nagu näiteks sidruni- ja banaanikollast, kirjutb PureWow.