Mis hoiab ilma kohvita ärksana? 5 kofeiinivaba alternatiivi

Kui ingverimugula närimine ei tundu just kõige ahvatlevam mõte, siis püreesta see vähese sidrunimahla, vee ja agaavisiirupiga — tõeliselt ergutav hommikune laks.

Tsitrusviljade imerelv on muidugi C-vitamiin, mis sarnaselt kofeiiniga elavdab meie keha ja ergutab noradrenaliini toodangut. See suurendab kontsentratsiooni ja paneb ainevahetuse tööle.

Kurkumijuur näeb välja nagu ingver, ainult et väiksemas mõõdus. Kuid ka tema tervendav jõud on võimas, võimsam veel kui ingveril! Oranžikaskollane juur on põletikuvastane, antibakteriaalne ja tervendab haavu. Taimes pesitsev aine kurkumiin tugevdab uuringute järgi rakumembraane ja tõstab meie vastupanu haiguste suhtes. Lisaks annab kurkum ka jõudu ja energiat. Seepärast on kurkumi-latte või kuldne piim ideaalsed hommikused äratajad.