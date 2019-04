Hall on uus must: 5 põhjust, miks kanda halle juukseid

Kas oled ehmatusega avastanud mõne halli karva või valge triibu? Äkki ilmuvad nad juba pikemat aega? Pole põhjust kurvastada, sest hallid juuksed on vaimustavad!

1. Hallid juuksed on tegijad

Nagu staaride peal näha, ei muuda hallid juuksed naisi kuidagi koledamaks, vaid ikka ilusamaks. Lisaks sellele pole hall üksnes vanemate pärusmaa. Ei usu? Vaata Instagrami: #greyhairmovement või #silversisters.

FOTO: Kuvatõmmis Instagramist/ @greyhairmovement

2. Blond saab suurepäraselt halliga hakkama

Tahtsid olla juba aastaid heleblond, aga see ei õnnestunud kuidagi, kuna juuksed olid kas liiga pruunid, mustad või tuhakarva tumeblondid? Need ajad on nüüd läbi. Blondid salgud valgete juuste vahel muudab sind võrratuks plaatinablondiks.

Paris, Chanel FOTO: NICOLA GLEICHAUF/SIPA / NICOLA GLEICHAUF/SIPA

3. Juuksurikülastustele kulub vähem aega ja raha

Kõigil, kelle jaoks on normaalne, et hall on uus must, on nüüdsest palju lihtsam elu. Kui varem kulus juuksuri juures tunde, et saada kas ilmtingimata täiuslik brünett või sinakasmust kätte, siis nüüd saad oma aega millegi hoopis lõbusamaga sisustada, kui seda on värv peas juuksuritoolis istumine.

FOTO: Margarita Kareva/Mercury Press / Caters News Agency

4. Hall mõjub küpsena

Ja see on kütkestav! Pärast esimest halli juuksekarva ei tule keegi selle peale, et sind «plikaks» nimetada (või neiukeseks)! Hallipäised on täiskasvanud, kes teavad, mida nad tahavad ja keda võetakse tõsiselt. Muidugi pole asi ainult juuksevärvis, kuid ega see kurja ka ei tee.

Helen Mirren FOTO: EN/PER/Capital Pictures / EN/PER/Capital Pictures

5. See paneb silmad särama

Eriliselt võidavad sellest sinised silmad, mille hallid juuksed toovad nii hästi esile, aga ka rohelised. Pruunid silmad mõjuvad aga veelgi tumedama ja soojemana.