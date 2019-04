Psühholoog: jonnakad lapsed saavad suurema tõenäosusega rikkaks

Väljaandes Developmental Psychology avaldati uurimus, mille käigus jälgiti Luxemburgi kooli õpilasi, nende õpinguid ja tulevasi sissetulekuid. Teadlased leidsid, et need, kes lapsena vanematele rohkem peavalu põhjustasid, püsisid kauem koolis, said kõrgema hariduse ning jõudsid tõenäolisemalt tippkohtadele tööle.