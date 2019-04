Ettevaatust naised! Üks mees viiest teeb seda sinu uneajal

2000 briti seas läbiviidud uuringust selgus, et iga kolmas nuhib oma partneri telefonis ja sotsiaalmeedia kontol. Veel šokeerivam on aga asjaolu, et iga viies mees avab selleks magava partneri sõrmeotsaga tema lukustatud telefoni.

Advokaadipüroo Hodge Jones & Allen andmetel on telefonides ja sotsiaalmeedias leiduva informatsiooni maht seotud ka abielulahutuste kasvuga. Küberpsühholoogia ekspert doktor Martin Graff selgitab: «Tehnoloogia areng tähendab seda, et inimestel on tunduvalt enam võimalusi oma partneri järel nuhkimiseks kui varem.» Uuringus leiti, et enam kui pooled oma partneri järel nuhkinud inimestest avastastasid midagi sellist, mida võib tõlgendada petmisena. 45% nuhkijatest otsustas selle tulemusel suhte lõpetada.

Ja kuigi uuringus osalejad ei suutnud petmise definitsioonis kokkuleppele jõuda, siis pea kuus inimest kümnest nõustus sellega, et sekstimine (seksikate sõnumite saatmine – toim.) seda on.

«Maailmas, kus meie elu on suures osas internetti üle kolinud, on ilma loata partneri telefoni, e-mailide või sotsiaalmeedia kontrollimine üllatavalt levinud,» ütles suhtenõustaja Denis Knowles. «Mõistan, et kiusatus on kerge tekkima, kuid see ei muuda antud tegu aksepteeritavaks,» lisas ta.