Tallinna juuksurisalongide ülevaade: milliste teenuste eest tuleb maksta hingehinda?

Võtsime vaatluse alla valiku Tallinna juuksuri- ja ilusalonge, kus erinevaid juuksuriteenuseid pakutakse. Hinnakirjade võrdlusest tuli välja, et enamasti on üheks kõige kallimaks teenuseks juuksepikenduste paigaldamine , mis omakorda oleneb salkude rohkusest, materjalist ja juuksuri ajakulust. Näiteks Vana-Viru Ilusalongis maksab juuksepikenduste paigaldus 330 eurot . Casabella Juuksestuudio kodulehelt on näha, et kui valida kogu pea ulatuses Euroopa juustest Racoon kinnitusega 60-70 cm pikkusega kiharad, siis on hinnaks 510 eurot .

Juuksurisalongide hinnapoliitikat kommenteerib juuksur Jaanika E, kes tegutseb salongis Lokitangid & Bubbles:

Juuksuri sõnul tulevad tema suurimad arved tavaliselt siis, kui kulub väga palju tooteid. Näiteks suurte värvimuutuste puhul, kui värvitakse tumepruunist heledaks või muud sarnast. «Need on kõige aeganõudvamad tööd. Kindlasti on kallid ka näiteks pikenduste paigaldamine, aga mina seda ei teosta. Seega selle kohta suuremat ülevaadet anda ei oska,» kommenteerib Jaanika.

Naise sõnul on soengutest kõige kallim soeng ikkagi pulmasoeng, mille hind sõltub paljudest erinevatest aspektidest. «Milline soov, mitu proovisoengut, kas tullakse salongi või peab ise sõitma kohale, kas on vaja eraldi juurde osta midagi, näiteks ehteid, mõnele pikendusi vms. Samuti on olulised juuste paksus ja pikkus,» annab ta ülevaate, mida kõike tuleb hinna osas arvestada.

Tihti saab hinna osas määravaks ka juuksurisalongi olemus. «Eestis kindlasti leidub salonge, mis on oma hinna ja olemuse poolest eksklusiivsemad. Kuid minu arvates on Eestis rohkem kohti, mis on eksklusiivsemad just oma juuksurite poolest ja sellele on alati turgu,» ütleb Jaanika.