Kevad on ametlikult käes, seega on kohe-kohe ukse ees ka järjekordne erutav kuninglikku peret puudutav sündmus - prints Harry ja Meghan Markle’i beebi sünd. Kõigil kuningliku pere fännidel on kindlasti hing põnevil ning on paras aeg kokku võtta kõik, mida seni teame.