Oluline teada: mida tähendab julmusevaba ilu?

Julmusevaba ilu (inglise keeles cruelty free) kannab endas ideed, et kosmeetikatooteid ei ole katsetatud loomadel. Küll aga pole Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiameti (FDA) sõnul julmusevaba ilu ametlikult defineeritud, mis tähendab, et brändid võivad küll väita, et nende lõplik toode on julmusevaba, kuid tegelikult on väljastpoolt tellitud koostisosi siiski loomadel katsetatud, kirjutab PureWow.