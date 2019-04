Pulmafotograafid paljastavad: märgid pulmapäevast, mis viitavad lühikesele abielule

Koogi etikett

«On kahte sorti paare. Ühed suruvad koogitüki teineteisele näkku, teised mitte. Üldjuhul toimivad paarid sünkroonis ning teavad, mida teine tahab. Küll aga on ka neid juhtumeid, kus üks osapool (sageli mees), kes väevõimuga teisele koogi näkku lajatab ning naise piinlikku olukorda paneb. Minu kogemusel on lahku läinud vaid need, kes üksteisele koogi näkku virutanud, ausõna. Lihtsalt minu naljakas tähelepanek. Ehk on see märk, et tuleb üksteist austada.»

Suur tüli pulmapäeval

«Kuigi pulmapäev on stressirohke nii pruudile kui peigmehele, on suur tüli sel päeval halvaks endeks. Paar, kellelt ei oota, et nad sel päeval tülitseksid. Nad vaevalt vaatasid üksteise poole. See oli päris kole. Pidime töötlema peigmehe näo rõõmsamaks, et natukenegi helgeb oleks pilt. See, kuidas paar enda tähtsal päeval koos harmoneerub ja sobib, ütleb paljugi nende algava abielu kohta.»

Pruutpaar ei räägi omavahel

«Just nagu ülemäära häälekad ja sõnakad paarid tekitavad küsimusi, on ohumärk ka see, kui pruutpaar üldse omavahel ei suhtle. Ühel juhul rääkis peigmees kogu pulmapäeva jooksul vast oma kümmekond sõna, pruut oma emaga seevastu oli väga häälekas ja ülevoolav. Pruut vajas, et kõik oleks ideaalne. Kui fotod nendeni toimetasin, oli peigmees endiselt vaikne. Pruut seevastu polnud piltidega rahul, kuna mees ei naeratanud piisavalt. Naine proovis isegi allahindlust saada, kuna ma polevat suutnud meest naeratama panna. Nad lahutasid aasta hiljem.»

Soov teist muuta

«Minu kliendiks oli paar, kus meespool armastas mängida sõpradega pokkerit, juua käsitööõlut ja mängida videomänge. Plaanisime teha pildistamise, kus mees on sõpradega pubis ning märkab siis naist. Naisele see idee ei meeldinud ning lisas, et nüüdsest ei saa mees neid asju enam niikuinii teha. Vaene mees istus nõutult ning tegime neile hoopis pildistamise, kus nad kutsikat valisid. Pärast pulmi helistas peigmees ja ütles, et laseb abielu tühistada.»