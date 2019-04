Eskort paljastab klientide kõige veidramad soovid

Cambridges paiknev seksitöötaja Jessy avaldab, mis on need põhjused, miks teda enda kaaslaseks palgatakse. Ja kui suur hulk kliente on üsna tavapäraste soovidega, siis mõned pöörduvad tema poole üpris omanäoliste ettepanekutega. Kõlab küll uskumatult, aga naisele on makstud isegi selle eest, et ta oma klienti munadesse lööks!

Jessy sõnul on klientide soovid väga erinevad ja mitte sugugi kõik ei soovi temaga vahekorda astuda. Naise sõnul ei ole harvad need korrad, mil mees soovib lihtsalt kellegagi aega veeta ja jutustada. «Paljud mehed soovivad lihtsalt naise seltskonda, kellega saab oma mõtteid jagada, ilma et neid hukka mõistetaks,» ütles Jessy. Mõnikord palgatakse seksitöötaja ka näiteks tüdruksõpra teesklema.

Muidugi pöördutakse Jessy poole ka seksuaalse rahulduse saamiseks, kuid ka need kliendid on erinevad. Samal ajal kui mõni mees soovib täiesti tavalist ja nii-öelda «normaalset» seksi, siis mõnel teisel on jällegi erilisemad soovid. «Üks mees tahtis, et sõidaksin oma autoga tema kaubiku kõrvale, sealt väljudes lööksin talle jalaga tugevalt munadesse ja seejärel kihutaksin jälle minema,» jagas Jessy huvitavat kogemust. «Ta maksis mulle selle eest 90 eurot,» lisas naine.