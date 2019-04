Kokkade olümpiale pürgib kuus Eesti kokka

Bocuse d'Or on maailma kõige prestiižikam kokakunstivõistlus, mida nimetatakse sageli ka kulinaariaolümpiaks. Selle kutsus 1987. aastal ellu maailmakuulus Prantsuse meisterkokk Paul Bocuse. Inspireerituna spordiürituste kaasahaaravast atmosfäärist, otsustas Paul Bocuse korraldada meelalahutusliku vaatemängu, mille fookuses oleks kokakunst ja tippkokkade meisterlikkus. Bocuse d'Ori finaalvoor toob iga kahe aasta järel Paul Bocuse’i kodulinna Lyoni 24 parimat kokka üle maailma, kes valmistavad pealtvaatajate silme all oma võistlustööd. Eestil on unikaalne võimalus võõrustada Euroopa võistlusvoori 2020. aasta juunis Tallinnas.