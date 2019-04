Kas teadsid? Need populaarsed harjutused võivad põhjustada seljavalu

Istessetõus

Istessetõus on küll klassikaline kõhulihaste harjutus, kuid sellega on võimalik teha rohkem kahju kui kasu. Lisaks sellele, et istessetõus paneb tööle ainult umbes 20 protsenti kõhulihastest, põhjustab ta ka ebavajalikku survet selgroovahelistele diskidele, mis võib endaga kaasa tuua seljavalu hoolimata sellest, kas varem on seljaga probleeme olnud või mitte. Istessetõusude asemel on soovitatav teha plank-asendi erinevaid variatsioone.

Kükid

Kükid on väga olulised harjutused, et treenida jala- ja tuharalihaseid, kuid kükkide puhul on alati suur oht, et neid sooritatakse valesti. Eriti, kui armastad treenida iseseisvalt. Kui oled juba treenitud, ei tohiks kükid seljale probleeme valmistada, aga päris algajal trennitegijal tasub ettevaatlik olla.

Hüppenööriga hüppamine

Sarnaselt kükkidele on ka hüppenööriga hüppamine efektiivne treening, mis aitab keha hästi vormi ajada ja põletab samaaegselt ka kaloreid. Kui sul on nõrk selg või põlved, tasub aga hüppenööriga treenimine vahele jätta, et mitte oma liigestele viga teha.