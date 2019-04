Kokka sel nädalavahetusel koos! Superhead nipid, kuidas lapsele maailmamaitseid tutvustada

Kaasa laps planeerimisse

Vürtse tutvusta tasapisi

Veel võib lapse lemmiktoidu sisse segada üht väljavalitud vürtsi, kuid vaid nii palju, et see oleks vaevutuntav. Luba pisikesel marakratil harjuda ja siis võid juba kogust suurendada või teise vürtsi tutvustamise juurde asuda. Näiteks sobib kaneeli raputada hommikuhelvestele või jogurtisse ning küüslauk supi sisse purustamiseks. Kindlasti tasub aga ettevaatlik olla tšilliga ja selle tutvustamine jätta hilisemasse aega, sest tänu oma tulisusele võib see lapsele valu põhjustada.

Ära valmista lapsele eraldi toitu

Väikelaste puhul on arusaadav, et teatud vanuseni on mõned toiduained menüüs välistatud ning ka maitsestamisega tuleb tagasi hoida. Kuid teatud vanusest on oluline lapsi liigselt mitte hellitada, neile näiteks õhtusöögiks eraldi makarone keetes või kanafileed praadides. Kooliealised lapsed peaksid juba kindlasti vanematega sama toitu sööma. Kuna vanemad on lastele eeskujuks, siis on tõenäosus suur, et pärast korralikku selgitustööd mereandidest või vürtsidest on nad neid rõõmuga valmis ka proovima.