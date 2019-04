Kõnekas fotoseeria vaimsete probleemidega inimestest, kes kannavad oma mõtteid näos

Kuna vaimseid probleeme ei nähta samamoodi nagu füüsilisi haigusi, siis jäävad need liiga tihti märkamata või otsustatakse neid lihtsalt ignoreerida. «Let's Talk» projekt on pühendunud inimeste sisemuses olevate mõtete ja tunnete visualiseerimisele. Projekti kaasatakse inimesi, kes on võidelnud vaimsete probleemidega ning nende mõtted maalitakse neile näole. «Ma olen ammu läbi oma töö vaimsest tervisest tahtnud rääkida, kuid polnud siiani leidnud õiget viisi, kuidas kellegi sees toimuvat fotoga edasi anda,» ütles fotograaf Charlie Clift.