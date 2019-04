Pikem paus spordist ei muuda sind enam tagasi algajaks!

Igaühel tuleb trennitegemisega pause ette, olgu ajapuudusest, vigastuste tõttu või motivatsiooninappusest ... Küsimus on hoopis selles, kuidas uuesti alustada, kuna tunne, et kõike tuleb jälle otsast alata, on kõigist kõige raskem.

Siin tuleb appi võlusõna: lihasmälu ehk inglise keeles Muscle Memory, mis aitab end uuesti ja kiirelt vormi ajada.

Kuidas toimib Muscle Memory?

Kõik, kes juba korra on olnud heas vormis ja mingil põhjusel jätnud trenni pooleli, saavad treeningusse naastes oma vana vormi üsna kergesti tagasi.

Loomulikult kahanevad need lihased, mida vahepeal pole rakendatud, jälle oluliselt väiksemaks, kuid neid saab sama lihtsasti jälle üles ehitada. Sest kui sa oled mingi liikumise korra ära õppinud ja seda sagedasti ka rakendanud, siis teavad su närvid, kuidas neid lihaseid juhtida.

Ühe selgituse, miks see nii on, annab üks Norra uurimus, mille järgi hakkavad rakutuumad lihastes paljunema, kui on juba pikemat aega jõutreeningut tehtud. Ja mida rohkem on rakutuumi lihastes, mis suudaksid treeninguärritusele reageerida, seda suurem on lihaskasv.

Kuidas uuesti alustada?

Alusta aeglaselt

Kuula oma keha ja lase tal aeglaselt harjuda. Ära oota esialgu kuigipalju ega lase endalt julgust röövida.

Tee pause

Pärast pausitegemist hakkavad paljud iga päev treenima, et jälle uuesti vormi saada. Sellega aga suurendad vigastamisohtu. Lase oma kehal pärast trenni palju puhata, et ta saaks taastuda.

Siht silme ette

Pane endale eesmärk paika, kui palju sa tahaksid saavutada, kuid alusta väikestest vahesihtidest. Väiksed eduelamused on motivatsiooni puhul ülitähtsad!

Rõõm spordist enesest

Kas sa jätsid oma sporditegemise pooleli sellepärast, et sul ei olnud lihtsalt enam tuju? Mis seal salata, igavus on peamine põhjus, miks trenn pooleli jääb. Seepärast ei peaks sa isegi sama spordialaga jätkama, kus eelmine kord pooleli jäi, vaid midagi uut endale leidma. Valik on suur — küllap sa juba midagi leiad, mis teeb ka päriselt rõõmu!

Jah, tagasitulek on seda raskem, mida pikemaks paus on veninud, kuid see pole pooltki nii raske kui alustamine.