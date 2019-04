15 märki esmakohtingult, mis näitavad, et see oli halb ja teil pole lootustki

Väga lihtne on ülemõelda ja –analüüsida, eriti kui asi puudutab uusi erutavaid suhteid. Sul võis olla tore, aga kas oli ka temal? Või ehk on lood vastupidi? Sa võid ju arvata, et saaksid kohe aru, kui tegemist on halva deidiga, kuid see ei pruugi üldse nii olla, eriti kui on teatud märke, millele ei oskagi tähelepanu pöörata.