Puust ja tomatipunaseks: kui kasulik on tomat tegelikult ja mitu tükki tuleks nädalas süüa?

Lõuna-Ameerikast pärit värviline vili polegi tegelikult köögivili, vaid on hoopis puuvili. Neid leidub nii pisikesi kirsse kui ka suuri lihatomateid, igaühele midagi. Kuid kui palju sa peaksid siiski tomateid sööma?

Mirror toob välja kogu tõe tomatitest.

Kui palju vitamiine on tomatites?

Tomatites on rohkelt lükopiini, mis annabki neile kauni punase värvuse. Lisaks on tomatites rohkelt teisigi vitamiine ja mineraale, näiteks beetakaroteeni, kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi, A, B, C, K, E-vitamiine, tsinki jm. Vitamiinide hulk tomativiljas erineb, kuid keskmise suurusega tomat peaks katma 28 protsenti päevasest C-vitamiini vajadusest.

Millised on kasud tervisele?

Ka siin mängib vilja suurus rolli – näiteks kirsstomatites on rohkem beetakaroteeni kui tavalistes tomatites. Oma C-vitamiini rohkuse tõttu aitab tomatite söömine võidelda vähkitekitavate vabade radikaalidega, ka usuvad teadlased, et lükopiin aitab vähendada eesnäärmevähi riski.

Lisaks kõigele muule sisaldab tomat aineid, mis aitavad hoida kontrolli all vererõhku, korrastavad seedimist ja ennetavad kõhukinnisust, mõjuvad hästi küüntele ja nahale.

Kuidas parim süüa?

Kui sa tahad oma toidulauale lisada natuke rohkem kasulikku lükopiini, on parim valik purustatud tomatid, kuna nii on kergem seda ainet kehal omandada. Sama kehtib tomatipasta ja –kastmete kohta.

Kui sa valid värsked tomatid, vali kõige kirkamad punased viljad, kuna neis on suurim kogus antioksüdante. Kuumtöötlemine (nt õlis) aitab kehal lükopiini kergemini omandada.

Kuidas hoiustada?

Hoia oma tomateid toatemperatuuril, otsesest päikesevalgusest eemal. Külmkapis hoidmine võib rikkuda maitse.

Mitu tomatit peaks nädalas sööma?

Et tomatid läheks arvesse kui «üks viiest köögiviljaportsjonist päevas» soovitatakse süüa kas üks keskmine tomat või seitse kirsstomatit. Boonusena on tomatites vähe kaloreid ning palju vett, kuid tasub siiski silmas pidada, et iga asjaga võib minna üle piiri.

Kui palju on liiga palju?

Tomatid on küll imelised, kuid nende söömisel on ka omad varjuküljed. Üheks neist on refluks. Tomatid on happelised ning võivad ärritada magu, põhjustades kõrvetisi või refluksi. Seetõttu ei soovitata tomateid süüa inimestel, kes nende tervisemuredega hädas.

Liigne tomatite söömine võib ka panustada neerukivide tekkesse, kuna viljades on palju kaltsiumi, mille ülekülluse korral kivid tekivad. Ka liigne lükopiinitarbimine pole hea – eksperdid soovitavad 22 mg päevas, kahes supilusikatäies tomatipürees on seda 27 mg.