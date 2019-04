Loore Linnu elu mängureeglid. Kui armastus on kadumas, võib abi olla sellest ühest muutusest

Alguses on armastus, või armumine ja armastus, on pead segi ajav õnnetunne, lõputu õnn ootab ees, kõik on võimalik, meri on põlvini. Sa lausa lendad! See on huvitav, et isegi kui partneril on vigu, sa ei näe neid, mõistuse hääl jääb vait ja ainult hing hõiskab – ma armastan! Ma suudan, ma olen kõikvõimas! Öeldakse ju, et armastus on pime.