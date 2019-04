8 põhjust, miks rohkem pistaatsiapähkleid süüa

Kõva koore all on rikkalikult valke, tervislikke rasvu, palju vitamiine ja hulgaliselt mineraalaineid ja mikroelemente. 100 grammis pistaatsiates on 594 kalorit ja 51 grammi rasva.

1. Pistaatsiad on ideaalne närvitoit

Pähklites sisalduvad B-vitamiinid, B1 ja B6, aitavad närvidemängus närvide seisundit parandada ja soodustavad suhtlust närvide ja lihaste vahel. Nad mõjutavad närvisüsteemi taastumist ja virgatsainete nagu näiteks õnnehormooni serotoniini moodustamist.

2. Pistaatsiad aitavad alla võtta

Väidetavalt aitavad pähklid ka rasvapõletusele kaasa, seda eelkõige oma kõrge valgu- ja kiudainesisalduse tõttu, ms hoiab kõhu kenasti ja pikalt täis. Ka paljud küllastumata rasvhapped soodustavad ainevahetust.

3. Pistaatsiad kannavad hea une eest hoolt

Mis puudutab lihaseid, siis on taastumine sama tähtis kui treening. Uni on ses osas nimekirja tipus. Hea unekvaliteedi tagab melatoniin, mis reguleerib keha ööpäevarütmi. Selle võivad aga palju asjad sassi lüüa. Et seda ei juhtuks, söö õhtuse snäkina pistaatsiaid, kuna umbes 62 pistaatsiat annavad 1 mg melatoniini.

4. Pistaatsiad reguleerivad veresuhkrutaset

Veresuhkrutase peaks olema alati stabiilne, et ei tekiks näljarünnakuid ega ülemäärane energia kanduks rasvareservidesse. Tähtis on see, et suhkrumolekulid jõuaksid verre võimalikult aeglaselt, nii et sul oleks pidevalt energiat. Pistaatsiapähklitel on äärmiselt madal glükeemiline indeks, nad takistavad veresuhkru kõikumist ja varustavad sind stabiilse energiaga.

5. Pistaatsiad hoiavad soolefloora tervena

Soole kohta võib öelda, et see on omamoodi teine aju. Uurimused näitavad, et sooletervis mõjutab kogu organismi tervist ja hea seedimine on paljude elutähtsate protsesside aluseks.

Pistaatsiapähklid sisaldavad palju kiudaineid, mis eritatakse kehast seedimata kujul, kuid mis aitavad mürke välja viia ja hoiavad sooletegevuse korras

6. Pistaatsiad kaitsevad rakke ja hoiavad noorena

Kuulsad vabad radikaalid võivad olla nii kortsus naha, kõrge vererõhu kui viletsate silmade taga. Need agressiivsed molekulid nimelt ründavad sinu terveid rakke ja panevad nad kiiremini vananema. Tegu on oksüdatiivse stressiga. Antioksüdandid aga kaitsevad rakke nende kurjade molekulide eest. Pistaatsiad sisaldavad palju kaitsvaid antioksüdante, mis toimivad nii veresoontele kui nägemisele ja liigestele.

7. Pistaatsiatelt saab lihaste jaoks valku

100 g pistaatsiad annavad 16 grammi valku ja on seega ideaalsed sportlaste snäkid. Sealjuures on nad mikrotoitainerikkad, mida on vaja nii valkude lagunemiseks kui energiaainevahetuseks, et saaks neid uue lihasrakkude ülesehitamiseks kasutada.

8. Pistaatsiad alandavad kolesteroolitaset

Räägitakse «heast» kolesteroolist ja «halvast», kuid tõsiasi on see, et kui vererasvanäidud on liiga kõrged, siis võib see südame-veresoonkonnahaigusi põhjustada. Pistaatsiad tänu oma kasulikele oomega-3-rasvhapetele ja kiudainetele aga peaksid neid näite alandama.