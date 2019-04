Millal peaksid avatud suhte lõpetama? 5 naist jagavad kogemusi

EliteDaily jagab viie naise lugusid, miks nad otsustasid avatud suhte lõpetada.

Tüütu ebamäärasus

«Ma olen ära lõpetanud kõik avatud suhted, mida me ei suutnud aasta jooksul defineerida. Ma ei tule ebamäärasusega hästi toime. Ma ei taha lihtsalt hängida, sest mul on piisavalt sõpru, kellega seda teha. Kui kutt ütleb, et «me hängime», siis parandan teda ja ütlen, et «ei, me seksime». Minu jaoks on kõik hängimisest parem.» - Jessica, 33

Erinevad soovid

«Temaga oli tore kohtuda, aga ma teadsin, et me tahame erinevaid asju. Ma arvan, et ma läksin sellesse suhtesse mõeldes, et see on lõbus vaheldus, aga siis mõistsin, et tegelikult tahan leida midagi tõsist kellegi teisega. Ta ei olnud keegi, kellega ma oleksin ennast pikas plaanis ette kujutanud, sest ta ei tahtnud lapsi ja mulle tundus, et meie unistuste elud olid täiesti erinevad. Temaga kohtudes, leidsin ma kellegi teise, kes on mulle valmis pakkuma asju, mida tahan. See ei ole veel tõsine, aga ma ei tunne, et peaksin selle lõpetama, sest ma näen, et see võib muutuda tõsiseks.» - Helen, 33

Suvesuhe

«Ma osalesin suveprogrammis ja kohtusin kutiga teisest ülikoolist. Meid osales programmis ainult 15 tükki, nii et väga suurt valikut ei olnud, aga mulle tundus ta väga lahedana. Suve lõpus tahtis ta, et meie suhtlus jätkuks, aga ma olen varem kaugsuhtes olnud ja ma teadsin, et see ei toimiks. Oli raske talle «hüvasti» öelda, aga me teadsime, et suhte lõpetamine oli distantsi pärast õige otsus. Meie suhe oli ikkagi liiga kerge, et kaugsuhtele pühenduda.» - Karen, 28

Klammerdumine rikkus suhte

Ma olen lõpetanud väga palju avatud suhteid. Mõnikord sellepärast, et ma ei ole kindel, mida nemad tahavad ja mõnikord sellepärast, et nad on liiga klammerduvad. Üks naine saatis mulle tosin sõnumit igal õhtul ja oli selge, et ta oli purjus ja tahtis midagi enamat. Mulle tundub, et agressiivsed sõnumid on hea põhjus avatud suhte lõpetamiseks.» - Amanda, 24

Piiride ületamine