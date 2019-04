4 asja, mida peaksid oma kallimale kindlasti ütlema

«Sa oled nii osav...»

Üks kõige olulisemaid aspekte romantilise suhte juures on tunne, mille kaaslasega koosolemine tekitab. Sellepärast on oluline teha siiraid komplimente ja anda oma partnerile teada, kui tema andekus või osavus silma paistab.

«Ma olen õnnelik, et saan sinuga koos olla»

Argipäevased mured, nagu prügi välja viimine, erimeelsused pere või sõpradega, tüütud liiklusummikud ja ebameeldivused tööl, võivad kehva meeleolu ka suhtesse kaasa tuua. Võta päevast see hetk, lülita ennast argimuredest välja ja meenuta partnerile, et oled väga õnnelik, et saate koos olla. Sellised siirad sõnad aitavad teil mõlemal argimuredest kõrgemale tõusta.

«Ma tunnen ennast sinuga turvaliselt»

Üks parimaid viise kaaslase enesekindluse tõstmiseks on anda talle teada, et tunned ennast temaga koos olles turvaliselt. Parimad suhted toovad meie ellu mugavust ja turvatunnet. Teadmine, et saad pärast stressirohket tööpäeva minna koju armastava kaaslase juurde on parim kingitus.

«Ma austan ja hindan sind»