82 aastat abielus olnud paar jagab igavese armastuse valemit

Eakas paar on näinud nii ülemaailmset majanduskriisi kui ka mustanahaliste võitlust kodaniku- ja inimõiguste eest, kuid nende armastust pole miski kõigutanud. Paar ise ütleb, et nende pikaaegse armastuse võti peitub selles, et nad on üksteise vastu head. «Ma ei tee sellest mingit saladust, et koos püsimiseks tuleb lihtsalt üksteise vastu lahke olla,» ütles Willie. Paari tütretütar BJ Williams-Greene ütleb, et tema on aastate jooksul oma vanavanematelt armastuse kohta väga palju õppinud. «Nad on üksteise parimad sõbrad. Näha neid üheskoos veel sellises vanuses on tõepoolest õnn,» ütles tütretütar BJ.