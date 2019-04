Maag õpetab: õigesti valmistatud nõiamärk aitab praeguse perioodi aktiivsel energial soovid täide viia

Maagide jaoks tähendab see, et on aeg oma visioonid paika seada ning nendele mingisugune füüsiline aluspind luua. Oma visioonide ja eesmärkide füüsiliseks tegemine tähendab maagilisel pinnasel alati mõnda põnevat rituaali.

Oluline on oma tegudesse, manifestatsioonidesse ja visualiseerimistesse kaasata loovat energiat. Praegu on väga hea aeg kirjutada projekte ja need ülevaatamiseks saata. Energiad on soodsad ning suurem enamus praegu kirjutatud ja avaldatud projektidest saavad toetuspinda ja positiivset vastukaja.