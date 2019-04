Milline on ideaalne soeng mis tahes eas naisele?

Sugugi iga soeng ei sobi igas vanuses. Poolde selga langevad kiharad näevad vanaduses ilusad välja ikkagi vaid siis, kui juuksematerjal on tõega lopsakas. Kui sul on aga kas looduse poolt õhukesed juuksed või nad on muutunud õhukeseks hormonaalsete muudatuste tõttu, hoia pikkuse arvelt kokku. See ei tähenda muidugi kohe poisipead!