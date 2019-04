On teada-tuntud tõsiasi, et mehed väldivad arsti juures käimist ning üldiselt seda teekonda enne ette ei võta, kui surm juba silme ees sillerdab. Aga on see päriselt ka nii? Küsisimegi Eesti meeste käest, millal nad tegelikult oma tervisemuredega arsti juurde pöörduvad.