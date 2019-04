Pilk peale: vahvad tätoveeringud, mis on taotluslikult «koledad»

Kuidas aga naine inseneri ameti juurest tätoveerimiseni jõudis? Nimelt meeldis Fernandesele enda rõõmuks aeg-ajalt midagi joonistada. Ükskord juhtus aga nii, et naise kritseldatud teravate hammastega nahkhiir meeldis tema kihlatule nii väga, et too tahtis seda lausa oma keha kaunistama. Kuna Fernandes oli oma sõbra kaudu tätoveerimise teoreetilise poolega varemgi kokku puutunud, siis oligi ta nõus kihlatu peal kätt proovima. Uskumatu, aga nii saigi alguse tema uus karjäär, sest pärast esimest tööd avaldasid teisedki soovi tema tehtud kritseldust enda kehale tätoveerida.