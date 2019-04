Trendijook: profisportlased võiksid kurgisoolvee nimel vanduda

Hapukurgid on alati olnud hea krõmps vahepala, kuid nüüd tuleks rohkem ka soolvee poole vaadata, kuna see on kuulutatud uueks fitnessisõprade trendijoogiks.

Ka fitnessitreener ja paljude poolmaratonide võitja Leigh Gerson võib vanduda, et pärast pikka jooksu pole paremat kui soolvesi. Ta ütleb, et on õnnelik, kuna elab ettevõttest Pickle Guys vaid mõne kvartali kaugusel. New Yorgis asuv ettevõte pakub erinevaid hapusid delikatesse ja nüüd siis ka uut haput eliksiiri, milles tavaliselt ujuvad kurgid, ja kliendid saavad osta kas purgi või pangega soovitud koguses jooki.