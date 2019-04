Vaata, millise totaalse muutumise tegi väike tüdruk oma vennale

Kui 24-aastane Catherine Carr ülemisel korrusel pesu pesi, siis arvas ta, et tema tütar Tiffany vaatab allkorrusel koos väikevennaga vaikselt televiisorit. Mis aga tegelikult toimus, oli see, et Tiffany otsis välja oma ema meigitarbed ja värvis nendega terve oma venna näo ära. Väike tüdruk kattis ta näo särapuudriga, värvis ta huuled ja joonistas isegi kulmud pähe. Lõpuks kui Catherine alumisele korrusele tuli ja märkas, et Frankie nägu on üleni värvitud, siis ütles Tiffany selgituseks, et ta tahtis Frankiele emmega sarnase välimuse anda.