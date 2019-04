Levinud harjumused, mis su unetsükli sassi ajavad

Kofeiini mõju võib kesta veel mitmeid tunde pärast joomist, sellepärast tasub pärastlõunase või õhtuse kohviga piiri pidada. «Kofeiin hoiab sind õhtul üleval ja on ühtlasi vastutav ka rahutu une eest. Nii et isegi, kui oled võimeline pärast õhtust espressot magama jääma, ei ole su uni nii sügav ja kvaliteetne,» ütleb unehäiretele spetsialiseerunud kliiniline psühholoog Janet K. Kennedy.

Alkoholil on küll rahustav efekt, mis võib mõjuda uinutavalt, aga see ei tähenda, et sa paremini magaksid. Tegelikkuses häirib alkoholi tarbimine su und kogu öö vältel ja sa võid selle tõttu mitmeid kordi üles ärgata. Ühtlasi on raskem jõuda ka REM-unne. Parima une jaoks tuleks alkoholi tarbida mõõdukalt ja vältida joomist 2-3 tundi enne uinumist.